IHAAW135031-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanmak olmaz. Kim yaşıyorsa seçimi onlar yapsın. İçişleri Bakanlığı bu konuyu yakın takibe alacak" dedi.

09.01.2019 13:50:31 TSI

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