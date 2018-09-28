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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka."

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka."


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