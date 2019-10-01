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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bir gece ansızın gelebiliriz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.
Erdoğan, Genel Kurul’daki konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Fırat’ın doğusuna operasyon konusunda, "Bunların hepsinin açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.
Erdoğan, MGK bildirisinde PYG ve PYD’nin eklenmesine ilişkin olarak, “Zaten onlar var içinde” ifadelerini kullandı.
Faruk Çelik’in ‘yüzde 50+1 Türkiye’yi yorar’ sözleriyle ilgili Erdoğan, “Onun konuşma yeri burası. Anayasa değişikliği gerektiriyor. İktidar olarak ön hazırlık yaparız, buraya getiririz. İktidarı muhalefetiyle el ele vermek ve ondan sonra böyle bir şey gerçekleştirilebilirse, olabilir. Bunların üzerinde bizim Kızılcahamam’da konuşmamız asıl o bizi yorar” şeklinde konuştu.
Erdoğan, “Bir yıl önce çıkarmış olduğumuzu millete götürüp de milletin onay verdiği şu andaki yönetim sitemini tekrar gündeme getirmek milleti yorar“ diye konuştu.

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