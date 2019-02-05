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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir siyasi partinin bankacılık faaliyeti yapması doğru değil."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 14:18 | Son Güncelleme

IHAAW141118-SIY/05-02-2019 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir siyasi partinin bankacılık faaliyeti yapması doğru değil." 05.02.2019 14:11:18 TSI NNNN

IHAAW141118-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir siyasi partinin bankacılık faaliyeti yapması doğru değil."

05.02.2019 14:11:18 TSI
NNNN

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