HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2019 21:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

PARTNER Kan donduran olay! Bakire kızları... Kan donduran olay! Bakire kızları...
Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya ile yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya ile yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur"

En Çok Okunan Haberler

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır partiden ihraç edildi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

CHP'li Özgür Özel’in, Kemal Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak konusu oldu

MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan görevden alındı

MHP'li ismin sözleri olay yaratmıştı! Görevden alındı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Karşımızda susuyor...

Erdoğan'dan Macron'a sert tepki! Karşımızda susuyor...

TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı! Devlet Bahçeli Genel Kurul'da

Devlet Bahçeli TBMM'deki bütçe görüşmelerine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.