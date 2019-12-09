Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, bir sondaj gemisi daha al\u0131naca\u011f\u0131n\u0131 belirtti ve sadece Akdeniz\u2019de de\u011fil, Karadeniz\u2019de, hatta uluslararas\u0131 sularda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fclece\u011fini s\u00f6yledi.PARTNER Kan donduran olay! Bakire k\u0131zlar\u0131...Erdo\u011fan'dan TRT ortak yay\u0131n\u0131nda \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar!D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: "Libya ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z anla\u015fma uluslararas\u0131 hukuka uygundur"