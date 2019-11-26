Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bırakın doları, Türk Lirası’na dönelim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm milletime sesleniyorum, bırakın doları, paramıza dönelim, Türk Lirası’na dönelim. Türk Lirası kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim” dedi.

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki toparlanma sürecinin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Erdoğan, savunma sanayinde Türkiye’nin örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıya olduğunu söyledi. “Bırakın doları, paramıza dönelim, Türk Lirası’na dönelim”

Ekonomideki toparlanma süreci devam ederken muhalefetin “battık, bittik” gibi ifadeler kullandıklarını söyleyen Erdoğan, “Açıklanan her veri bu gerçeği doğruluyor. Perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Borsa 106 bin puanın üzerine çıkarak 18 ayın zirvesini gördü. Ben bununla tatmin olmuyorum. Biz geldiğimizde borsa 11 bin falandı. Başbakanlığım döneminde 135 bine çıktık, şimdi düşmüştük tekrar toparlanmaya başladık. Allah’ın izni ile bunu yine yakalayacağız. Şimdi 106 bin-107 bin. OECD Türkiye’nin bu yıl için büyüme tahminini eksi yüzde 0,3’ten artı yüzde 0,3, 2020 beklentisini de yüzde 1,6’dan yüzde 3’e yukarı yönde revize etmiş durumdadır. Tüketici Güven Endeksi Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında artı. Ekim ayında kurulan şirket sayı bir önceki aya göre yüzde 8,5, önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 18 oranında artış kaydetmiştir. Kapanan şirket sayısını düştükten sonra elde edilen net açılan şirket sayısındaki yıllık artış ise yüzde 21’i buldu. Reel Kesim Güven Endeksi Kasım’da bir önceki aya göre 1,1 artarak 102’ye yükseldi. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı Kasım’da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77,2’ye yükseldi. Kasım ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet Sektörü Güven Endeksi de yüzde 0,7 arttı. Ülkemizin risk primi 300’e kadar geriledi. Bir ara 500’e kadar çıkmıştı. Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek. Tüm milletime sesleniyorum, bırakın doları, paramıza dönelim, Türk Lirası’na dönelim. Türk Lirası kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim. Son dönemde bölgemizdeki kimi ülkelerde ülkemizi menşeili ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğünü görüyoruz. Yeni bir adım daha atacağız. Tarım Kredi Kooperatifimiz yoğun bir şekilde Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada muhteşem diyebileceğimiz kendi satış mağazalarını açacak, bu sayıyı daha sonra artırmaya devam edecek. Gerek fiyatlardaki ucuzluk, istikrar tarım kredi Kooperatiflerinin bu mağazalarında halkım için çok önemli bir adım olacak” diye konuştu.

“Türkiye örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıyadır”

Son 5-6 yıldır batılı ülkelerin giderek artan bir şekilde Türkiye’ye karşı artık inkarı mümkün olmayan savunma sanayi ambargosu uyguladığını söyleyen Erdoğan, “İşi, bırakın yeni anlaşmaları, önceden alınmış lisansların iptaline kadar vardırdılar. Türkiye örneğine ancak savaş durumunda rastlanabilecek sertlikte bir ambargo ile karşı karşıyadır. Suriye’de son harekatlarımızdan ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ardından bu uygulamalar daha da sertleşti. Ancak, hamdolsun savunma sanayimiz tüm bu kuşatmaları etkisiz hale getirebilecek kabiliyete ulaşmıştır” dedi.

Son gelişmeler ışığında ortaya çıkan eksiklerin hızla tamamlandığını belirten Erdoğan, “Bize silahlı ve silahsız İHA vermemişlerdi, ürettik. Yeni nesil tank vermediler, prototipini hazırladık, motorunu da tamamlayınca hemen seri üretime geçeceğiz. Helikopter vermediler, onu da ürettik. İhracat aşamasındaki helikopterlerin motorları ile ilgili sıkıntı çıkarttılar, yakında bu sorunu aşıyoruz. Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası ile alakalı yalan üstüne yalan. Konuyu bilmiyor, ‘20 milyar dolar’ diyor. Bu adam rakam bilmiyor, para nedir bilmiyor. Bunlardan haberi yok. Burayı satmadığımızı defaatle söylemiş olmamıza rağmen devamlı buranın satıldığını söylüyor. Tekrar ediyorum, Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası satılmamıştır, 25 yıllığına burası Katar ve Türk sermayesinin ortaklığı ile çalıştırılan BMC firmasına tahsis edilmiştir. Burada satış kesinlikle yok. Mevcut tanklarımızın tamir bakımı burada yapılacak, paletlerimizin tamir bakımı burada yapılacak, hatta gerekirse sıfır üretim burada yapılacak. Bir diğer ayağı da bu işin, tüm bunlarla beraber burada sözleşmede bir şart daha var, buraya 50 milyon dolar, tahsisi alan yatırım yapacak. İçerideki tüm makineler yenilenmeye muhtaç. Bu adımı BMC birlikte atacaklar. İstediği kadar yalan söylesin, yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diye konuştu.