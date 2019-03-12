Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

1994’te İstanbul’u CHP’den aldık hem belediye hem hükümet olarak destanlar yazdık.

25 yılda nasıl bu şehrin asırlık sıkıntılarını çözmüşsek, önümüzdeki 5 yılda da çok daha büyük başarılara imza atacağız. Yeni projelerimizde İstanbul'un hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Belediyecilik vizyon, proje, gönül, birikim işidir.

"BİRİLERİNE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü üçüncü köprü olarak yaptık mı? Osmangazi Köprüsü'nü İstanbul-İzmir için yaptık mı? Bunları Binali kardeşimle beraber yaptık. Bu öyle cek cakla değil, laf ola beri gele değil, icraat icraat! Birisi buralarda tutturmuş bir Albatros, Albatros. Nedir bu? Birilerine peşkeş çekiliyor. Bunlara hala oy verecek misiniz? Biz siyasete muhalefet gibi rant aracı olarak değil millete hizmet olarak bakıyoruz.

CHP'liler her gün yeni bir siyasi skandala imza atıyor.

Geçenlerde bir CHP'li "Seçim zamanı attık tuttuk sonra da yapamadık" dedi. Bayrağımızı yakanlarla CHP şu anada beraber değil mi? Ey Bay Kemal, bizim bayrağımızı yakanlarla sen nasıl beraber olursun? Hani sen Atatürk'ün partisiydin. Yahu Atatürk mezardan kalksa ilk önce senin ipini çeker, senin.