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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 22:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson'ı kabul etti

NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Kabul Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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