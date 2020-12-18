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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunların ciğerini iyi biliriz

18.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bunların ciğerini iyi biliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki taciz iddialarıyla ilgili olarak "Partilerinde bu kadar taciz iddiaları çıktı ama sesleri çıkmadı. Biz bunların ciğerini iyi biliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Metroyu önümüzdeki bahar aylarında açmayı planlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz.

Teker teker saymaya kalksak saatler, günler sürecek çalışmalar sayesinde Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Belediye başkanımızı ve ekibini, çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayelerine uygun projelerle donatma sözü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz.

Demokrasi hak ve hukuktan bahsedenlerin AK Parti'ye tutumuna bakınca katıksız bir faşizm görüyoruz. Biz bunları her darbenin her cuntanın içinde yer almalarından biliriz.

CHP'DEKİ TACİZ İDDİASI

Partilerinde bu kadar taciz iddiaları çıktı ama sesleri çıkmadı. Biz bunların ciğerini iyi biliriz.

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