Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz cumhuriyetimizi lafla değil, icraatla kutluyoruz

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nı resmen hizmete açtıklarını belirterek, "Biz Cumhuriyetimizi lafla değil, icraatla kutluyoruz" dedi.

​Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de, partisinin grup toplantısında konuştu. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı açılışının resmen yapıldığını anımsatarak, "İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Biz cumhuriyetimizi lafla değil, icraatla kutluyoruz. Bundan sonra yıllarca bu kutlama zaten devam edilecek. Her uçuşta, her inişte burası '29 Ekim 95'inci yıl dönümünde açılmıştı' denilecek. Her yıl verdiğimiz resepsiyonunu da yeni havalimanında gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu, ayrı mesele. Neymiş, sadece Ankara'da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır. Sen yeter ki gönlünü bu işe ver, ama sende gönül olmadıktan sonra, bahane bulmak kolay. Bu havalimanımızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'CUMHURİYET BAYRAMI’NA DENK GETİRMEK İÇİN ÇOK ZORLADIK'

Türkiye'nin hava ulaşımında ve lojistikte en üst lige çıktığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un ismini en yalın haliyle yeni havalimanında kullanarak uygun bir adım attığımıza inanıyorum. 42 ayda burası bitti. Bize yakışan bu. Ak Parti iktidarına yakışan bu. İşte Berlin, 2006'da temel attı, hala devam ediyor. Almanlar kendi gazetelerinde, 'İstanbul havalimanı bitti, Berlin ne halde' yazdı. Biz inandık, azmettik. Hamdolsun, 'burada havalimanı olmaz' diyenler bunun olduğunu gördüler. Biz inandık ve 'burada havalimanı olmaz' diyenler de 'burası yumuşak zemin' diye bahane uyduranlar nasıl olacağını gördüler ve görecekler. Dün iki pisti hayata geçirdik ve inşallah ilk etabını 90 milyon kişi kapasiteli olan bu havalimanımızı 150 milyona, hatta ihtiyaca göre 200 milyona kadar çıkaracağız. Pist sayısı da yakında 3'e, hepsi tamamlanınca 6 piste çıkacak. İstanbul Havalimanı vergiler hariç 32,4 milyar Euroluk bir ekonomik büyüklük kazandırdı. Sözleşme süresince devlete ödenecek kira bedeli, 22 milyar 152 milyon Euro. Bunlar ekonomik çeşitlilik bilmez. Ancak kurusıkı atarlar. Biz bu büyük sevinci Cumhuriyet Bayramı’na denk getirmek için yüklenici firmaları çok zorladık. Havalimanında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İç ve dış hatlarda sembolik uçuşlar hemen başlayacak. Ama Atatürk Havalimanı’nın buraya taşınması birkaç ay sürecek."

'PULDA PARADA SINIFLARDAKİ ATATÜRK'E AİT TABLOLARI KALDIRAN SİZDİNİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi de eleştirerek, "Zafer Bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı kendi tekellerine almak isteyen bir kesim var. Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti birbirinden uzaklaştırıp, iktidarlarını korumaya çalışan kafa milletimizi aşağıladı. Ülkenin ve milletin adına atılan ne adım varsa hepsini engellemeye çalışmışlardır. Biz bunlara 'salon Cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü' diyoruz. Bu kafa yıllar boyu milletimizi hep aşağılamıştır. Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bu zihniyetin İstanbul Havalimanı'nın açılışını 29 Ekim'de yapmamızı, resepsiyonu havalimanında yapmamızı eleştirdiğini görüyoruz. Vah zavallılar. Sen yap da nerede yaparsan yap" diye konuştu.

'BİZİM TEK ANDIMIZ İSTİKLAL MARŞI'MIZDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Öğrenci Andı' tartışmalarına ilişkin ise, "Ant meselesini de köpürterek milletimizle aramıza nifak sokacaklarını düşünüyorlar. 2015’te bu iş çıktı, bu zamana kadar neredeydiniz. Bunu yaparken kendilerini gülünç durumlara düşürüyorlar. Son günlerde kara önlükler giyip sokaklara dökülen koca koca adamlar gördük. Ant metnini okuyacağım diye saçmalayarak çocukların önünde saçmalayan kişiler gördüm. Bizim cumhuriyetçiliğimizin ölçüsü bu ülkeye kazandırdığımız eserlerdir. Bizim Türklüğümüzün ölçüsü, tek parti döneminden kalma metin değil, milletimizin gönlündeki yerimizdir. Bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Bundan tavizimiz yoktur" şeklinde konuştu.

'YAKINDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEPESİNE İNECEĞİZ'

Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasının da çökertileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye’de yeniden huzuru sağlamak vefamızın da gereğidir. Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygısı konusunda en ufak bir şüphesi yoktur. İdlib’de büyük insani kriz yaşanmasının önüne geçerek Suriye halkının yanında olduğumuzu kanıtladık. İnşallah Suriye meselesinde uluslararası toplumun daha güçlü bir duruş sergilemesini de temin edeceğiz. Sadece bununla kalmayacak, Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Planımızı, programımızı da yaptık. Geçtiğimiz günlerde buna da başladık. Yakında terör örgütünün tepesine ineceğiz" dedi.

'31 MART'TA CHP DE BU MİLLET DE SENDEN KURTULACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olması ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Yok elbiseleri mi yoktu' gibi Bay Kemal buralardan kendine rant elde etmeye çalışıyor. Bay Kemal, benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğine sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Kurşunla şehit olmak da var, donarak olmak da. Bize elbise falan filan bunu anlatma. Şu anda bizim askerimizin tüm teçhizatı, hepsi dünyadaki en modern tüm orduların kullandığı malzemelerdir. Sen bilmeden ne anlatıyorsun ya, buralardan oy alabilir miyim diye ne diyorsun. Milleti niye aldatmaya kalkıyorsun. Ama senin şehadet diye bir inancın yok. Zaten bittin, gittin, gidiyorsun ya. Sen 15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne sığınan adamsın. Senin biz karakterini biliyoruz. Çünkü bütün bunlar cibilliyet meselesi. İnşallah 31 Mart bu işin artık sonu olacak. CHP de bu millet de senden kurtulacak."

'YEREL SEÇİMLERDE YENİ BİR REKORA İMZA ATABİLİRİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin yaklaştığını kaydederek, "Mahalli seçimlerde meselenin sadece AK Parti değil, büyük Türkiye sevdası olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz. Bize Ak Parti’nin sırtında kendine ikbal arayan değil, yüreğinde hizmet aşkı, kafasında proje olan adaylar lazım. Bu şuurla hareket edebilirsek de 2019’daki yerel seçimlerde yeni bir rekora imza atabiliriz" dedi.

GÖKÇEK'İN MHP'NİN ANKARA ADAYI OLACAĞI İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarının anımsatılması üzerine, "İsimler üzerinden spekülasyona girmeyi doğru bulmam. Melih Bey benim 94'ten beri yol ve dava arkadaşım. Bugüne kadar böyle geldik, böyle gideceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da beraber gideceğimizi zannediyorum. Seçim süreci içindeyiz, yerel seçimlerin nasıl yapılacağı bellidir. Şu andaki adaylık tespitleri Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından alınıyor. Gerekli değerlendirmeleri başkanlığımız yapar" ifadelerini kullandı.