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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Diyarbakır'ı istismar etmek için değil imar etmek, geliştirmek, yükseltmek, huzura ve refaha kavuşturmak için çalışıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, Diyarbakır'ı istismar etmek için değil imar etmek, geliştirmek, yükseltmek, huzura ve refaha kavuşturmak için çalışıyoruz."


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