HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, fiziki sınırımız olmasa da Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz."


PARTNERMeşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!Meşhur tatlının kökenini yanlış biliyormuşuz!
İzmir'de İYİ Parti'nin 17 ilçe başkanı, görevinden istifa ettiİzmir'de İYİ Parti'nin 17 ilçe başkanı, görevinden istifa etti
CHP'li Kaya: Biz yıllardır koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini söylüyoruzCHP'li Kaya: Biz yıllardır koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de İYİ Parti depremi! 17 ilçe başkanı görevinden istifa etti

İzmir'de İYİ Parti depremi! 17 ilçe başkanı görevinden istifa etti

İYİ Parti'nin 81 il başkanı belli oldu (İYİ Parti il başkanları listesi)

İYİ Parti'nin 81 il başkanı belli oldu (İYİ Parti il başkanları listesi)

CHP'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türkiye-ABD ilişkileri çok ciddi etkilenecek

CHP'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türkiye-ABD ilişkileri çok ciddi etkilenecek

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.