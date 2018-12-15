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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşacağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşacağız."


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