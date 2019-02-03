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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 20:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kuzey Suriye politikasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas aldığını belirterek “Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kuzey Suriye politikasının Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve bu noktada siyasi birliğini esas aldığını belirterek “Yani biz Suriye halkının dağılıp parçalanmasından yana değiliz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonların çok önemli olduğunu ifade ederek “Terör örgütleri, baktılar ki olacak gibi değil, Afrin’den çıkma kararı aldılar. Eğer biz dik durmasaydık, orada biz o operasyonları sağlam yapmasaydık, o zaman bu terör örgütleri oradan Akdeniz’e ineceklerdi” diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Ayn El Arab’dan Kamışlı’ya kadar güvenli bölge olarak tanımlıyoruz. İdlib’de süreç kararlı şekilde devam ediyor. Sıkıntı Münbiç’te. Münbiç’te gerek Rusya gerekse biz devriye olayını çözüme kavuşturalım istiyoruz. Heyetimiz Rusya’ya gitmişti, döndü. Bugün gerek heyetteki arkadaşlarla gerekse Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’la görüşme yaptık. Görüşmelerde şu anda olumlu bir gelişmenin olduğunu öğrendik. Temenni ederim ki bu olumlu gelişmeyle buradaki örgütler, burayı biran önce terk ederler ve buranın kendi asli sahipleri gelip topraklarına yerleşirler. Türkiye’den 300 bin civarında Suriyeli topraklarına döndü. Buralar boşalınca buraların halkı da topraklarına dönecek. Biz şimdi atılacak adımla da bunun planlamasını yapacağız.”

Erdoğan, Suriye ile alt düzeyde bu dış politika yürütüldüğünü vurgulayarak “İstihbarat örgütleri ’illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız’ havasında olamaz” mesajı verdi.

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