Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim andımız İstiklal Marşı

"Danıştay'ın 'Andımız' kararı sonrasında gerek sosyal medyada gerekse de kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar, açık söylüyorum, bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin, bu ülkede ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Türkiye Gençlik Zirvesi'nin açılışında konuşan Erdoğan, hem Danıştay kararını hem de kararı doğru bulduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi:

Erdoğan, eski cumhurbaşkanı, başbakan ve CHP genel başkanlarından İsmet İnönü'yle ilgili eleştirilerini de sürdürdü.

"Metne baktığın zaman, bu metin içerik itibarıyla bu milletin kendisini, bu milletin kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız, İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuzla devam ediyoruz."

'Türküm ama Türkçü değilim'

"Ben Türküm ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız. Dinimiz İslamla çatışırız" diyen Erdoğan, İsmet İnönü'yle ilgili eleştirilerini de sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal'i kendi ideolojik saplantılarına kalkan yaparak Atatürk'ün mirasını yağmalayanlar da yine bu çevrelerdir. Gazi'nin resmini vefatının hemen ardından paramızdan kaldıran, Atatürk'ün millete armağanı olan İş Bankası hisselerini gasbedenler de bunlardır.

"Peki resmi kaldıran kim? İnönü. İnönü bu CHP'nin işte gelmiş geçmiş en önemli genel başkanlarından bir tanesi değil mi? Posta pulları üzerinden Atatürk'ün resmini kaldıran yine bunlar. Okullarda, devlet dairelerinde Atatürk'ün posterini kaldıran yine bunlar.

"Bay Kemal, sen bunları bilmiyor musun? Öğren bunları öğren. Bize kalkıp da unutmak istediklerimizi veya unutturanları yeniden hatırlatmaya çalışma."