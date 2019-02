Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim derdimiz işlemeyen bir Cenevre sürecine karşı işleyen bir Astana sürecini ortaya koymaktır”

“Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmıştır” Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Suriye meselesini birkaç başlıkta ele almamız gerekiyor. Bir, Suriye’de Türkiye’nin 910 kilometre sınırının olması hasebiyle bizim güneyimizde Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmıştır. Tabi bu terör koridorunu yıkmak, ortadan kaldırmak bizim birinci görevimizdi. Çünkü sürekli oradan güvenliğimizi tehdit eden bir durum söz konusuydu. Bir diğeri ise Halep meselesiydi. Halep’te çok ciddi iltica hareketi oldu. Halep adeta boşaltıldı. Benzer bir olay İdlib’te olacaktı, İdlib’te müşterek müdahalemiz, özelikle Rusya ile beraber, İdlib’teki bu göç olayını, ilticayı engelledi. Ve şu anda 300-400 bin insan topraklarında. Ama oradaki terör örgütlerine karşı da tavırlı durmaya mecburuz” dedi. Celabrus’ta Afrin’de terör örgütleri ile ciddi mücadeleler verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi ise malum Fırat’ın doğusu -batısı malum. Bu konu ile ilgili üçlü Astana süreci olarak bir adımın içerisindeyiz. Temennimiz Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayarak bir an önce kurulacak anayasa komitesi ile bir neticeye varmaktır” diye konuştu.

“Bizim derdimiz işlemeyen bir Cenevre sürecine karşı işleyen bir Astana sürecini ortaya koymaktır” Astana sürecine katılan ülkelerin Suriye’de çözüme ulaşmak için çok çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anayasa Komitesi konusundaki çalışmalarda henüz beklediğimiz hız yok. Fakat son zamanlarda malum Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Suriye’deki temsilcisinin çalışması, gayreti var. Temenni ediyorum bir an önce bu komite oluşsun ki Suriye halkı kendi geleceğini kendi iradesi ile teyit etme, tespit etme kararını verebilsin. Bizler, şu anda üçlü Astana sürecindeki paydaşlar olarak bütün hesabımız derdimiz Cenevre’ye bir alternatif değildir. Böyle bir derdimiz yok. Ama işlemeyen bir Cenevre sürecine karşı işleyen bir Astana sürecini ortaya koymaktır. Bunun çalışmasını şu ana kadar yaptık, yapıyoruz” dedi. Üçlü formatta gerçekleşe Soçi zirvelerinin beşincisinin Türkiye’de yapılacağını belirten Erdoğan, Suriye’ye yapılan insani yardımın yetersizliğine değindi. Avrupa Birliği’nin (AB) vaat ettiği yardımı henüz tam anlamı ile gerçekleştirmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kucak açtığı mülteci sayının çokluğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onların geri dönüşünü hızlandırmamız için önce burada sükunetin suhuletin sağlanması lazım, barışın burada sağlanması lazım. Ve bütün çatışmasızlık bölgelerinin hakimiyetinin artması lazım ki bu bölgelerde bir adım atalım” diye konuştu.

“ABD Suriye’den tam olarak çıkar ise bu Suriye için iyi bir haber olur”

Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurguda bulunan Ruhani ise, “Suriye’nin toprak bütünlüğü önemli. Bugün teröristlerin sivillerden nasıl ayrılacağını da görüştük. İdlib teröristlerden temizlenmek zorunda. ABD’nin müdahaleleri ise endişe verici. ABD’lilerin Suriye için yeni planları olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’den çekilme konusunda endişeli olduklarını belirten Ruhani, “Biz ABD konusunda hiç iyimser değiliz. ABD Suriye’den tam olarak çıkar ise bu Suriye için iyi bir haber olur. Geçen 20 yılda ABD bizim bölgemizde bozucu bir öğe olmuştur. Her zaman görüyoruz ABD’nin yaptıkları ne ABD’nin ne bölgenin hayrına. ABD her şeyi bozmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

Suriye’nin toprak bütünlüğüne Ruhani gibi vurguda bulunan Putin ise, “Çözüm Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve teröristler ile her yerde mücadele devam etmek” dedi.