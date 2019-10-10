Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.