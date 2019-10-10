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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim planımız herkesin yeniden evine dönebilmesidir. Kendi ülkesine dönmek isteyip de artık oturacak evi olmayanlar var. 1 milyon kişilik yeni yerleşim yeri inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

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