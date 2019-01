“Bugün ülkemizde e-Devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır” Bilim ve teknolojideki gayretlerin sadece savunma sanayinden ibaret olmadığını söyleyen Erdoğan, “Ülkemiz her alanda teknolojik devrimin nimetlerinden faydalanmıştır. Geniş bant internet abone sayısının 16 yılda 3 binden 74 milyona yaklaşması mobil telefon abone sayısının 23 milyondan 80 milyonun üzerine çıkması bu devrimin işaretleridir. Bu sayede kamu elektronik devlet uygulamalarıyla özel sektörümüzde kendi çalışmalarında hizmetlerini büyük ölçüde dijital hale getirmiş ve bunu başarmışlardır. Milletimizde bu büyük devrime sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. Bugün ülkemizde e-Devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır. Fiber hatların uzunluğu 345 bin kilometreye dayanmış, abone sayısı 2.7 milyon olmuştur. Dünyanın çevresine yerleştirdiğimiz yeni uydular ile halen hazırlığını sürdürdüğümüz 3 yeni uydu ile bu yarışta yerimizi almanın gayreti içindeyiz. Geçtiğimiz haftalarda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Gerçekten gerek Küre, gerek Atlas bize ülkemizin en ince noktalarına varıncaya kadar hatta benim ilçeme, neredeyse köyüme kadar her şeyi gösteriyor. Yeni yapılmakta olan Artvin Rize Havalimanı’nı seyrediyoruz. Anadolu Kavağı, Rumeli Kavağı, buralardaki 3. köprüyle birlikte en güzel şekliyle gayet net bir şekilde bunları görme mutluluğuna, bahtiyarlığına erişmiş vaziyetteyiz. Bu koordinatlarıyla çok daha farklı bir yere Münbiç’te, Afrin’de, bütün bunların gayet net bir şekilde gösteriliyor olması heyecanımızı daha da artırıyor. Neticeye ulaşmada bunların bize sağlayacağı imkanlar çok çok büyük. Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısı şu an itibariyle bini geçti. Tasarım merkezlerimizin sayısı 300’e yaklaştı. Teknopark sayımız 81’i buldu. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin her geçen yıl arttığını görüyoruz. Türkiye’nin sanayide ve teknolojide katettiği mesafe diğer alanlardaki gayretlerimizin de altyapısını oluşturmuştur.” Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurdukları bir sistemle 81 ilin tüm yatırımlarını takip ettiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yine Cumhurbaşkanlığımız bünyesindeki Devlet Bilgi Koordinasyon Merkeziyle tüm kurumlarımızda acil durum bilgi akışını koordine ediyoruz. Her biri kendi alanında iftihar verici başarılara imza atan teknoloji, yazılım, üretim şirketlerimizi yakından izliyoruz. Bugün tanıtım törenini yaptığımız harita programlarımızda bu gayretlerin bir örneğidir” dedi.

“Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz” Dünyanın 18. yüzyıldan beri bilim ve teknolojinin iç içe geçerek insanların günlük hayatlarında çok büyük değişimlere yol açtığı bir dönemi yaşadığına dikkat çeken Erdoğan, “Sanayi devrimi insanlık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Önce su ve buhar gücüyle, ardından elektrik gücüyle yükselişe geçen sanayi devrimi geçtiğimiz asırda bilgi teknolojileriyle zirveye ulaştı. Üretim süreçlerinin otomasyonu bilgisayar ve yazılım teknolojilerinin önünü açmıştır. Bu yüzyılın başından itibaren ise dünya yeni bir yöne doğru evrilmeye başladı. Her ülke bu yeni döneme kendi hedeflerine göre isimler veriyor. Mesela Almanlar buna endüstri 4.0 diyor. Japonlar toplum 5.0 yaklaşımı üzerinde çalışıyor. Amerika’da yaşam 3.0. 4. Devrim, birey 4.0 türü tartışmaları var. Biz ise milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın belirleyicisi üretim gücü ve buradan elde edilen katma değerdi. Bugün artık gücün belirleyicisi sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkündür. Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına bir değere sahipse her bayt veriye aynı gözle bakmalıyız. Bugün artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması da siber dünyadan gelecek saldırılara karşı gereken tedbirlerin alınması da başlı başına bir milli güvenlik meselesidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda kullandığımız yöntemleri geçmişteki operasyonlarla karşılaştırmak mümkün dahi değildir"

“Yapay zeka her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak yepyeni bir devrimdir” diyen Erdoğan, “Bu büyük değişim sürecini kontrollü bir şekilde yürütmemiz gerekiyor. Gerekli hazırlığı yapmadan böyle bir değişim seline kapılmak bizi yeniden çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya getirecektir. Bilginin ve teknolojinin sunduğu imkanları ülkemizin ve milletimizin hedefleriyle harmanlayarak özel kamu ayrımı yapmadan tüm kurumlarımızı bu büyük değişime hazırlamalıyız. İnsanlığın elinde her geçen daha da büyüyen veriyi yapay zeka ile işlemeye başladığımızda gelişmelerin hızı geçmişle mukayese edilemeyecek derecede artacaktır. Sadece üretim ve hizmet değil yönetim ve karar alma süreçlerinde de köklü değişikliklere yol açacak ve sürecin bir diğer önemli özelliği hata toleransının azalacak olmasıdır. Biz bu durumu özellikle son yıllarda attığımız her adımda gördük. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda kullandığımız yöntemleri geçmişteki operasyonlarla karşılaştırmak mümkün dahi değildir. Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm hizmetlerde nicelik yanında nitelik de giderek önem kazanıyor. Ülkemizi her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji alanında geleceğe hazırlamak için gereken adımları kararlılıkla atıyoruz. Bu konuda kamunun ve özel sektörün işbirliği şarttır. Aksi takdirde hedeflerimize ulaşamayız. Açılışın yaptığımız harita uygulamaları bu işbirliğinin başarılı bir örneğidir. Bir kez daha emeği geçenleri özellikle şahsım milletim adına kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın insanın her şeyin merkezinde olmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “İnsan varsa bütün bu gelişmeler, bu eserler var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Bunun için biz tüm çalışmalarımızı insan merkezli bir anlayışla yürütmeyi sürdüreceğiz. İnsanı metalaştıran, eşyayı ve bilgiyi insana değil insanı eşyaya ve bilgiye hizmet eder hale getiren anlayış bizim medeniyetimizle ve kültürümüzle bağdaşmaz. Bizim mutlak sorumlu olduğumuz tek güç Rabbimizdir. Onun dışındaki her şey, her faaliyet, her üretim insan içindir. Türkiye olarak bizi orta üst ve üst gelişmişlik derecesine sahip ülkelerden ayıran en önemli özellikle bana göre işte bu anlayışımızdır. Biz asla Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına her gün Akdeniz’in karanlık sularında onların ölümünü seyretmesine yol açan zihniyetiyle hareket etmedik, edemeyiz. Ülkemizin geçmişten beri canlarını ve haysiyetlerini kurtarmak için sınırlarına dayanan milyonlarca göçmene hiç tereddüt etmeden kollarını açması ekmeğini bölüşmesi medeniyet perspektifinin sonucudur. Aynı şekilde Irak’ta Suriye’de Kuzey Afrika’da Güney ve Güneydoğu Asya’da Kafkaslarda Balkanlarda nice krize, trajediye bu anlayışla müdahil olduk, oluyoruz. Önümüzde bizden daha zengin nice ülke bulunduğu halde insani yardımlarda özellikle milli gelire oranla söylüyorum, dünyada bir numarayız. O hani dünyanın en zengini en büyüğü denilenler bizim çok çok arkamızda yer alıyor. Niye? Onların kültüründe ‘veren el alan elden hayırlıdır’ anlayışı yok. Bu bizde var. Bu hissiyatla izlediğimiz politikalar neticesinde yükseldik. Gelişerek kalkınarak büyüyerek zenginleşerek elde ettiğimiz gücü sadece kendi çıkarlarımızı ve refahımızı tahkim etmek için değil kendimizle birlikte tüm insanlık için kullanıyoruz” dedi.