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Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu! "Vergi konusunda süratle adım atılacak"

24.08.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni sektöre ilişkin önemli mesajlar verdi. Uluslararası müteahhitlik geliri konusunda Türkiye'nin henüz arzu edilen seviyede olmadığını belirten Erdoğan, hedefin 75 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, vergi konusuyla ilgili de en kısa sürede adım atılacağını ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu! "Vergi konusunda süratle adım atılacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sektöre ilişkin önemli konulara değinen Erdoğan, vergi konusuyla ilgili en kısa sürede adım atılacağını söyledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

75 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Uluslararası müteahhitlik gelirlerinden aldığımız payın henüz arzu ettiğimiz seviyede olmadığının altını çizmek istiyorum. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflemeliyiz.

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İŞÇİLERİ YURT DIŞINDAKİ AVUKATLIK SORUNLARI...

Özellikle de işçilerin yurt dışındaki sorunlarıyla alakalı olarak bazı avukatlık firmalarının alavere dalavere yapmak suretiyle, onların güya haklarını alıp iade edecekmiş gibi oradan kendilerine imkan tevlid etme gayretleri noktasında; başta şu an da Cumhurbaşkanı Yardımcım Fuat Bey olmak üzere diğer Bakan arkadaşlarıma da söylüyorum; Hiç gecikmeden Meclis'in yeni döneminde yasal düzenlemeyse yasal düzenleme, bunu yapmak suretiyle bu adımı atacağız.

VERGİ KONUSU MECLİSE GELECEK

Diğer bir konu da vergi noktası. Vergi konusuyla ilgili olarak; Hazine ve Maliye Bakanımız burada. Bakanlık nezdinde süratle adımı atacaktır. Bunun için Meclisin açılmasını beklemeye gerek yok.

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Anahtar Kelimeler:
Müteahhit Recep Tayyip Erdoğan

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