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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BM GENEL KURULU İÇİN NEW YORK'TA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 03:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi.

Haber-Kamera: Tuba ATAV-Arda ERDOĞAN / New York,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 74'üncü Genel Kurul toplantısına katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manhattan'daki oteline Türkiye saati ile 02.15 sularında giriş yaptı. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. Erdoğan, giriş yaptığı sırada otelin yanında kendisini karşılayan Türk vatandaşlarının sloganlarını duyarak yanlarına gitti. Erdoğan burada bulunanlarla selamlaşmasının ardından otele geçti.

Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın gelişi
-Türk vatandaşlarının yanına gitmesi
-Onlarla selamlaşması
-Erdoğan'ın beraberindekilerden görüntü
-Erdoğan'ın oteline girişi
-Genel ve detaylar

22.09.2019 - 02.49 Haber Kodu : 190922007

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