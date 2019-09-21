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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap edecek

BM'nin 74'üncü Genel Kurulu, 24 Eylül'de ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek. Liderler, Genel Kurul'a katılarak gündemlerindeki konuları dünyayla paylaşacak. Bu yılki zirve teması, 'Yoksulluğun giderilmesi, kaliteli eğitim, iklim eylemi ve kapsayıcılık için çok taraflı gayretlerin canlandırılması' olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün New York'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül’de BM Genel Sekreteri ev sahipliğinde düzenlenecek olan BM İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak ve Genel Kurul'un ilk günü olan 24 Eylül'de BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Ayrıca Erdoğan'ın Genel Kurul vesilesiyle dünya liderleriyle ikili ve heyetler arası görüşmeler yapması da bekleniyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler

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