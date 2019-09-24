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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap ediyor

24.09.2019 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’na hitap ediyor:

“Nükleer silahlara sahip olanların nükleer silahlara sahip olmayanları tehdit ediyor olması özellikle anlamlıdır. Nükleer silahların yok edilmek yerine bir koz olarak ortaya konması bizi de rahatsız ediyor”

“Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir. Türkiye IŞİD’den en fazla zarar gören ülkelerdendir. Örgüt canlı bomba eylemleriyle doğrudan kalbimize saldırmıştır. Operasyonlarla örgütün Suriye’de çöküş sürecini biz başlattık”

“5 milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. ABD’deki 29 eyaletin nüfusundan daha fazla sığınmacı bulunuyor”

“Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki aynı şey sizin de başınıza gelebilir”

"Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından önemli gördüğümüz Suriye anayasa komisyonu etkin ve verimli şekilde çalıştırılmalı."

“İdlib’deki muhtemel katliamların önüne geçilmesi önemli. Bu konuda Rusya ile Soçi’de vardığımız mutabakat birtakım aksaklılara rağmen geçerli. Türkiye’nin yeni göç dalgasına tahammülü yoktur”

"Suriye’de tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan anlayışı yerleştirmeden Suriye krizine kalıcı çözüm bulunamaz"

"ABD ile Suriye’de güvenli bölge konusunda görüşmelerimiz sürüyor."

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