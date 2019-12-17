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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 18:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, resmi temasları kapsamında Guterres ile bir araya geldi.

BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Küresel Mülteci Forumu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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