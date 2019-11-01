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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.

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Antonio Guterres Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres BM Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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