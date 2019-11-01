Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki kabul\u00fc, saat 10.45'te ba\u015flad\u0131.\nG\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 devam ediyor.PARTNER Me\u011fer sap\u0131k milyarder...Bomba iddia!Mobil radarla tespit edilen 9 ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7men yakaland\u0131Facian\u0131n e\u015fi\u011finde d\u00f6n\u00fcld\u00fc
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