Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere 15 Mart'ın İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edilmesi çağrısında bulunduk. Bu çağrımızın hayata geçmesi için ülkelerinizin desteğini bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere 15 Mart'ın İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olarak kabul edilmesi çağrısında bulunduk. Bu çağrımızın hayata geçmesi için ülkelerinizin desteğini bekliyoruz."
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