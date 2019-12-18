Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boğazlarda Montrö’de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Düşünün, sizin boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Kanal İstanbul ise böyle değil” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boğazlarda Montrö’de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Boğazlarda Montrö’de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Düşünün, sizin boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Kanal İstanbul ise böyle değil” dedi.