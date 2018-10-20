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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2018 15:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez."


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