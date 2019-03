Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu’da

Türkiye’nin bekasını ilgilendiren her türlü sorunu çözeceğiz

Erdoğan,Türkiye’nin bekasını ilgilendiren her türlü sorunu çözeceklerini ifade ederek, “Ekonomiden, teröre, dış güvenliğe kadar Türkiye’nin bekasını ilgilenen her türlü sıkıntıyı çözüme kavuşturacağız. Her kesimin derdiyle dertlenmeye, sıkıntılarına çare olmaya devam edeceğiz. Daha fazla ter dökerek inşallah sizlerle beraber ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. 16 bin 500 kilometre öteden silahlarına kazıdıkları yazılarla bizi tehdit edenlere bu ülkeyi bırakmayacağız. Ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için hep birlikte sağlam durmak mecburiyetindeyiz. Bunun için 31 Mart’ta sizlerden rekor oy bekliyoruz. Türk milletine had bildirmeye yeltenenlere sizlerin oylarıyla hadlerini bildirmeyi istiyoruz. 31 Mart’ta verdiğiniz oylar ile milletimize kurulan tuzakları darmadağın etmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Biz mücadelemizi ülkemizin hedefleriyle buluşması için veriyoruz

"Biz Türkiye’ye, Türk milletine sevdalı bir kavimiz” diyen Erdoğan, “Biz bu vatana, topraklar üzerinde yaşayan her bir vatandaşımıza aşık bir partiyiz. Biz bir dava hareketiyiz. Kibirle, burnu havada gelen AK Parti kapısından giremez, bizim kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapısıdır. Hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır. Biz böyle yürüyeceğiz bu yolda. Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil, milletin istikbali için bulunuyoruz. Türkiye’nin parlak geleceğini inşa etmek için varız. Biz ecdadın bedel ödeyerek bizlere emanet ettiği bu vatanı evlatlarımıza çok daha güçlü teslim etmek için koşturuyoruz. Bolu bizim samimiyetimiz, gayretimizden asla şüphe duymaz. Bugüne kadar sizlerin emanetine asla halel getirmedik, getirmeyiz. İnsanımıza asla tepeden bakmadık ve bakmayız. Her kim bizi tanımak, bizi anlamak istiyorsa son 17 yılımıza göz atsın. Her kim bizi bilmek istiyorsa gelsin bizi Bolu’ya sorsun. Her kim bizim siyasetimizi bilmek istiyorsa hemen yanı başımızdaki Bolu Tüneli’ne baksın. Bay Kemal; o Bolu tünelini sizinkiler acaba patates deposu mu yapsa, yoksa oraya doğalgaz mı enjekte etsek bunu konuşurken biz geldik orayı yaptık. Bay Kemal senin daha çok ders alman lazım. 81 ile kazandırdığımız eserlere, yollara, köprülere, havalimanlarına baksın. Taş üzerine taş koymakta övündük. Ülkemizin son 17 yılına imzamızı eserlerimizle attık” dedi.