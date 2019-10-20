Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin Türkiye-ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde belirlenen süre içinde terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatlarının ve mevzilerinin kullanılamaz hale getirilmesi hususlarının yakından takip edildiğini vurguladı.



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