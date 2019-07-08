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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Butmir'deki Türk askerlerini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği (AB) Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığına ziyarette bulundu.

Erdoğan, Komutanlığa gelişinde askeri tören mangasını selamladı.

Birlikte bulunan askerlerle öğle yemeği yiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek sırasında bazı askerlerle sohbet etti.

Basına kapalı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

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Butmir Askeri Üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret

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