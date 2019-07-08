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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aliya İzetbegovic Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kovaçi Şehitliği ziyaret

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