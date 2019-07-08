HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 18:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile bir araya geldi

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile görüştü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, görüşme öncesinde Irmak Oteli ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti.

Herkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktıHerkes bomba sandı! Manisa'daki düzenek bakın ne çıktı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni ekonomik programlarını anlattıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni ekonomik programlarını anlattı
CHP'li Öztrak: Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna son çivi çakıldıCHP'li Öztrak: Merkez Bankası bağımsızlığı tabutuna son çivi çakıldı
Anahtar Kelimeler:
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Seydioğlu Baklava'nın sahipleri adliyeye sevk edildi

Seydioğlu Baklava'nın sahipleri adliyeye sevk edildi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

Erdoğan'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

Binali Yıldırım'dan 'Seçimden sonra ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' haberlerine yanıt!

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İBB Meclisi temmuz ayı toplantısında dikkat çeken mesajlar

İYİ Partili meclis üyesi istifa edip AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili ilçe belediye başkanlarından ziyaret

AK Partili başkanlardan İmamoğlu'na ziyaret

Son dakika: Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.