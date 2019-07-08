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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 20:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüştü.

Swissotel'de basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 35 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşme Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor

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