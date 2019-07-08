Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Slovenya Cumhurbas\u0327kan\u0131 Borut Pahor ile go\u0308ru\u0308\u015ft\u00fc.\nSwissotel'de bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fme 35 dakika s\u00fcrd\u00fc. Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Vatan Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek, yeni ekonomik programlar\u0131n\u0131 anlatt\u0131CHP'li \u00d6ztrak: Merkez Bankas\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 tabutuna son \u00e7ivi \u00e7ak\u0131ld\u0131