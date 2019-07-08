Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Bulgaristan Bas\u0327bakan\u0131 Boyko Borisov'u kabul etti.\nSwissotel'de bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul yar\u0131m saat s\u00fcrd\u00fc. 40 y\u0131ld\u0131r bunu yap\u0131yorlar! S\u0131rtlar\u0131na ald\u0131klar\u0131 sabanla...Vatan Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Do\u011fu Perin\u00e7ek, yeni ekonomik programlar\u0131n\u0131 anlatt\u0131CHP'li \u00d6ztrak: Merkez Bankas\u0131 ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 tabutuna son \u00e7ivi \u00e7ak\u0131ld\u0131