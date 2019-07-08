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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2019 23:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'nda yer alacak heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasındaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesi Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç ve diğer katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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akşam yemeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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