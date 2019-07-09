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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı

SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 24. yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, başkent Saraybosna'dan Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı.

Törende cenazeleri taşıyan araç, Devlet Başkanlığı Konsey Binası önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler ile Bosnalı vatandaşlar burada, soykırım kurbanları için dua etti ve aracın üzerine çiçekler yerleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Geçit töreninin ardından Erdoğan, kendisine yoğun ilgi gösteren Bosnalılarla fotoğraf çektirdi. Bu arada, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, alandan ayrılmadan önce Bakir İzzetbegoviç ve eşi Sebija İzzetbegoviç ile bir süre sohbet etti.

- Soykırım kurbanları 11 Temmuz'da Potoçari'de defnedilecek

Bu sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoy, Saraybosna'dan geçerek Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak. Soykırım kurbanları 11 Temmuz'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp askerler tarafından işgal edilmesinin ardından, en az 8 bin 372 sivil Boşnak, ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katledilmişti. O dönemde gömüldükleri toplu mezarlardan çıkarılan ve kimlik tespitleri yapılan kurbanlar, her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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