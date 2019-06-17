Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu Valimizden özür dilemedikçe böyle bir makama değil layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bir defa bu makamda bulunanların her şeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım.”
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