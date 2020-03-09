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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'e gidiyor! Havalimanında 'koronavirüs' detayı, ellerini sıkmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2020 15:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le görüşmek üzere bugün Brüksel'e gidiyor. Havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetle selamlaştığı sırada dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile saat 15.00'te Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti. Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer uğurladı.

'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında heyetle selamlaştığı sırada dikkat çeken bir detay kameralara yansıdı.

Erdoğan, koronavirüs salgınına tedbir olarak heyettekilerle tokalaşmayarak sadece el selamı verdi.

KRİTİK ZİYARET ÖNCESİ AB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Öte yandan Brüksel'deki kritik zirve öncesi bir açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki mültecileri geri çekmesi gerektiğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs

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