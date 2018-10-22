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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu anamuhalefetin başındaki zat sadece millete değil, aynı zamanda CHP'nin başına da bela. CHP'yi de bizim kurtarmamız lazım."

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu anamuhalefetin başındaki zat sadece millete değil, aynı zamanda CHP'nin başına da bela. CHP'yi de bizim kurtarmamız lazım."


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