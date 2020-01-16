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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
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16.01.2020 11:42 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz."