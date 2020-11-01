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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Hile ve baskıyla toplumları sömüren bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İZMİR DEPREMİ

Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugüne kadarki tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı da inşallah en kısa sürede yeni konutlarına kavuşturacağız. Depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yaralarını soğuklar ve yağışlar bastırmadan sarmakta kararlıyız.

'BU DEĞİŞİM SELİNİN ÖNÜNE SET KURMALARI MÜMKÜN DEĞİL'

Yeni küresel düzenin inşa edildiği dönemden geçiyoruz. Türkiye, bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin, mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarını savunurken, diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Hile ve baskıyla toplumları sömüren bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Bu değişim selinin önüne set kurmaları mümkün değil.


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