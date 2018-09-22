HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu dönemde de elbette projelerimiz sabote edilmeye çalışıldı ama artık bu projeleri sabote edecek bir iktidar yok, bu projelere ön açan bir iktidar var."


PARTNERInstagram'a gelen yeni özellik çok büyük bir dertten kurtaracakInstagram'a gelen yeni özellik çok büyük bir dertten kurtaracak
Fiber teknede 47 kaçak göçmen yakalandıFiber teknede 47 kaçak göçmen yakalandı
Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdiDiyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Son dakika! PKK'lılar köylüleri katletti

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Kayıp Sedanur'un cesedi bulundu!

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

Taksim Meydanı'nda fuhuş operasyonu

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İş hayatında yeni dönem! Kıdem tazminatı sürprizi

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Diğer Haberler
Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Diyarbakır'da facia! İki çocuk korkunç şekilde can verdi

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

Lise öğrencisi genç kız ve babasına 'hint keneviri' gözaltısı

İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama

İsmail Devrim neden intihar etti? Kocaeli Valiliği'nden açıklama

Günün en korkunç haberi! Bebeği iple boğup yüksekten attılar

Günün en korkunç haberi! Bebeği iple boğup yüksekten attılar

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Yaz saati uygulaması bitiyor mu? Kış saati uygulaması ne zaman başlıyor?

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

Nagehan Alçı hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.