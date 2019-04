Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz”

“Bu medyaya, bu paçavralara artık biz alıştık”

Türkiye’nin son yıllarda uluslararası boyutu da olan çok yönlü bir karalama kampanyasına maruz kaldığını kaydeden Erdoğan, “Ülkemdeki ekonomik durumla alakalı Batı dünyasının belli kesimleri tüm medya organları ile adeta ekonomimizi çökmüş, bitmiş gibi göstermenin gayreti içine giriyor. Ne yaparsanız yapın, hangi başlıkları atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek yoluna devam edecektir. Bu medyaya, bu paçavralara artık biz alıştık. Her zaman bunlar bu başlıkları atacaktır. Biz yolumuza devam edeceğiz. Financial Times böyle yazmış, sen ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu ortada. Alışacaklar, Türkiye’nin gücünü kabullenecekler. Her zaman bu başlıkları attılar. Bundan sonra da atacaklar. Bunlar yeri gelir madalya dağıtırlar, yeri gelir bu tür başlıklar atarlar. Ülkemizdeki durum ortada. Güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Suriye, Filistin, Yemen, Mısır meselelerindeki ilkeli duruşumuz yanında, yükselen İslam düşmanlığı konusundaki duyarlılığımızın ülkemiz aleyhine yürütülen bu kampanyanın asıl sebebi olduğunun farkındayız. Küresel adaletsizlikler konusunda biz sesimizi yükselttikçe saldırıların dozu artıyor. Biz terörle mücadele ve mülteciler meselesindeki çifte standarda dikkat çektikçe aleyhimizdeki haberlerin sayısı katlanıyor. Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi sen tanıdın mı? Senin ülkende şuanda ne kadar mülteci var, hadi bir de onu haber yap bakalım. Biz 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken, kimsenin doğru dürüst desteği olmadan şu ana kadar harcadığımız 35 milyar dolardır. AB’nin bize verdiği destek, 6 milyar euro söz verdiği halde gelen sadece 1 milyar 750 milyon eurodur. Verdikleri söz 6 milyar euro. Bunlarda dürüstlük yok ama yalan bol. Onlar öyle yapacak, biz doğrusunu yapacağız. Bu ülkemizdeki 4 milyon mülteciyi de acaba bir yerden destek gelir mi diye beklemeyeceğiz. Elimizde bir tas çorbamız varsa mülteci kardeşlerimizle paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. Her ne kadar Türkiye’nin ana muhalefetinin başındaki ‘Ben Suriyelileri tekrar ülkesine göndereceğim’ demişse, Bolu’da seçilen belediye başkanı oradaki Suriyelileri ‘Ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim’ demişse de biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz. Biz ensar olmaya talibiz, muhacirleri yolun ortasında asla bırakmayız” şeklinde konuştu.