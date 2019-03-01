Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu sene de 2,5 milyon işsize istihdam sağlayacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetleri döneminde 9 milyon yeni istihdam ortaya çıkardıklarını belirterek “Bu sene de 2,5 milyon işsize istihdam sağlayacağız" dedi.

Ardahan mitingi sonrasında helikopterle geçmeyi planladığı Artvin’e hava muhalefeti nedeniyle karayolu ile gelen Erdoğan, Milli İrade Meydanı’ndaki konuşmasına Artvinliler’i selamlayarak başladı. Erdoğan, “Önce hakkınızı helal edin. Ardahan’dan maalesef helikopterle buraya uçamadık. Aşırı sis, kar, tipi ve bunun üzerine karadan gelmek zorunda kaldık. Geldik ama şu barajları görünce hayran olmamak mümkün değil. Bir taraftan barajlar, bir taraftan o güzellikler inanın 5-10 sene sonra bu Artvin şu barajlar sebebiyle yapılan yollarla bambaşka güzel olacak” ifadelerini kullandı. Yusufeli’nde denize nazır yalılar

Hava şartları müsait olması ve helikopterlerin gelmesi halinde Yusufeli Barajı’nı üstten helikopterler incelemeyi planladığını kaydeden Erdoğan “Çünkü Yusufeli bambaşka bir baraj olacak. Orada bambaşka bir ilçe kuracağız. Denize nazır, yalıları olan bir ilçe. Bambaşka güzellikte olacak. Son 17 yılda Artvin’de toplam 26 katrilyon yatırım yaptık. Ülkemizin en büyük baraj yatırımları burada yaptık. Çoruh Nehrini altın gerdanlıklarla donattık. 2005 yılında hizmete aldığımız Muratlı Barajı ve HES, 2007 yılında hizmete aldığımız Borçka Barajı ve HES, 2012 yılında hizmete aldığımız Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 6. Yüksek barajı Deriner Barajı ve HES’i ülkemizin gurur projeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Artvin dünyada marka oldu. Ülkemizin kendi alanında en yüksek eseri olmaya aday Yusufeli Barajını yapıyoruz. Yusufeli Barajı ve HES’i yılda 1 milyar 888 milyon kw/saat enerji üretecek. Ekonomimize her yıl 450 milyon lira katkı sağlayacak” diye konuştu.

Ülkemizin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olan Cankurtaran Tüneli’ni yaptıklarını ifade eden Erdoğan “Biz Ferhatız dedik, siz Şirin. Dağları deldik, size ulaştık. Dertli olursan, aşık olursan dağları da delersin maksuduna ulaşırsın. Biz bunu yaptık. Böylece yaz-kış mevsiminde çok sayıda kazanın yaşandığı Hopa Dağı geçişindeki sıkıntıları çözmüş olduk. Bu yolun kalan kısmının projesi bitti. Yakında onunda ihalesine çıkıyoruz. Aynı şekilde Macahel Tüneli ve Salarha Tüneli ile ilgili proje çalışmalarını da tamamladık” şeklinde konuştu. “Havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz”

Rize ve Artvin illerimize hizmet verecek 1 milyar 750 milyon lira maliyeti olan havalimanının yapımının sürdüğünü hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık Erzurum’a veya Trabzon’a gitmeyeceğiz. Kendi havalimanına gideceksin. Denizin üzerine yapıyoruz. Birisi Ordu-Giresun’da dünyada bunların işe benzeri yok. Parmak sayılarını geçmez. İşte bir tanesi de Artvin-Rize oluyor. İnşallah bende Rize’ye gelirken orayı kullanacağım. Sizde Artvin’e gelirken orayı kullanacaksınız. Havayolunu halkın yolu yapacağız dedik ve bunu yaptık. Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli olacak havalimanımız ülkemizin ikinci deniz dolgusu ile inşa edilen havalimanı olacak. Havalimanımızı 2022 yılında hizmete sunmayı hedefliyoruz. Orda da dağları deldik, kayalardan taşınıyor. Öyle kolay bir iş değil. Ama yaparız. İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır.”

“Bugün Artvin’de toplam yatırım tutarı 1 milyar 252 milyon lira olan 145 kalem eserin toplu açılışını yapıyoruz” diyen Erdoğan, “Dünyanın 3. büyük barajı Yusufeli Barajını inşa ediyoruz. Bu sebeple ilçemizin yeri değişiyor. Yeni yerleşim yerinin alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bunları da hizmete açıyoruz. Yusufeli’nin yeni yerine taşınması sırasında ortaya çıkan kamulaşma ve hak sahibi sorunlarını da en kısa sürede çözüyoruz” bilgisini paylaştı.