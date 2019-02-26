Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzincan Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen iman ve cesaretle üstesinden gelmiştir."

"1939 kışında yaşanan büyük depremde 100 bin ev yıkıldı. Dönemin savcısı yüzlerce mahkumu toplar, "Sizi kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere bırakıyorum. Ama hiç biriniz kaçmayacak, buraya geri döneceksiniz." O mahkumlar her akşam geri gelmişlerdir. Daha sonra bu mahkumlar özel bir afla serbest bırakılmıştır."

"Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey hep yanımda yer aldı."

"İBB Başkanı olarak tecrübesini, bilgisini, birikimini ülkemizin bu güzide şehri için kullanacaktır."

"Bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadelelerde Erzincan hep yanımızda oldu."

"Biz Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk."

"Belediyemiz şehrimize bir Millet Bahçesi ve bir Millet Kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor."

"Erzincan'a 500 yataklı Dörtyol Hastanesi'ni inşa edeceğiz."