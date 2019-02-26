Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzincan Mitingi'nde vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Erzincan teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen iman ve cesaretle üstesinden gelmiştir."
"1939 kışında yaşanan büyük depremde 100 bin ev yıkıldı. Dönemin savcısı yüzlerce mahkumu toplar, "Sizi kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere bırakıyorum. Ama hiç biriniz kaçmayacak, buraya geri döneceksiniz." O mahkumlar her akşam geri gelmişlerdir. Daha sonra bu mahkumlar özel bir afla serbest bırakılmıştır."
"Erzincanlı kardeşimiz Binali Yıldırım Bey hep yanımda yer aldı."
"İBB Başkanı olarak tecrübesini, bilgisini, birikimini ülkemizin bu güzide şehri için kullanacaktır."
"Bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadelelerde Erzincan hep yanımızda oldu."
"Biz Erzincan'ı tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturduk."
"Belediyemiz şehrimize bir Millet Bahçesi ve bir Millet Kıraathanesi kazandırdı. Öğrendiğime göre dolup taşıyor."
"Erzincan'a 500 yataklı Dörtyol Hastanesi'ni inşa edeceğiz."
"Erzincan'a toplamda 10 sağlık tesisi yapmayı planlıyoruz."
"Sağlık'ta 10'u hastaneden oluşan 25 sağlık tesisini Erzincan'a kazandırdık. Otlukbeli'ne entegre ilçe hastanesi inşaa edeceğiz."
"Hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını önümüzdeki yıl bitiriyoruz."
"Erzincan hava trafiği adeta uçuşa geçti. Yolcu trafiği geçtiğimiz yıl yarım milyonu buldu."
"Erzincan'da yatırımcılara 6 katrilyon TL destek verdik."
"CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler."
"Biz bu ülkede Güneydoğu Anadolu'yu toprak edinmişiz, Karadeniz'i, Orta Anadolu'yu, Marmara'yı, Trakya'yı, Ege'yi, Doğu Anadolu'yu toprak edinmişiz. Bu toprakları böldürmeyiz."
"Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de inlerine gömdüysek yine gömmeye devam ederiz."
"Kılıçdaroğlu'ndan tahsil edeceğim 2.5 milyon lirayı Mehmetçik Vakfı'na vereceğim."
"İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bölücü örgütün güdümündeki parti niçin aday göstermedi?"
"Terör örgütleriyle iş tutmak, yılanla aynı çuvala girmek gibidir. Isırılmanız, zehirlenmeniz mukadderdir."
"Zillet İttifakı'nın partileri CHP ve diğerleri, kendilerine verilen desteğin karşılığının mutlaka isteneceğini bilmiyorlar mı? Bölücü örgütün de FETÖ'nün de vakti saati geldiğinde bu tahsilatı onlardan mutlaka yapacağını bilmiyorlar mı?"
"Hocalı ve Başbağlar katliamında hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerime Allah rahmet eylesin."
"Bu sabah, DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz, hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz."