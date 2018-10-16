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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 15:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin her bir vatandaşı, adliye kapısından girdiğinde hukuk önünde hakkını alacağını biliyorsa, işte o zaman hep birlikte huzur-u kalple hayatımıza devam edebiliriz."


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