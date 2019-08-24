Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’de eski kocası tarafından bıçakla öldürülen Emine Bulut’un acılı ailesine telefonda baş sağılığı dileyerek, "Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir. Allah sabrınızı arttırsın diyorum" dedi.

"Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir"

Emine Bulut’un Kırıkkale’de yaşayan ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahmet bey öncelikle çok dertliyiz. Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bizler şuanda bütün yani bütün arkadaşlarımızla parti yönetimimizle de bu işi masaya yatırdık ve bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama bizim şuanda bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak bir şey yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum. Allah sabırlar versin diyorum inşallah. Bize ne düşerse biz her şeyi elimizden geldiğince yapmanın gayreti içerisinde olduk" dedi.