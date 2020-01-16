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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız."
POLİTİKA
HABERLERİ
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16.01.2020 11:56 |
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerinin açılışlarını yapacağız."