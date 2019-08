Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM- Nedim KOVAN- Aleyna KESKİN- Mehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl turizmde patlama olacak. Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti, bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geceyi geçirdiği, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden öğle saatlerinde ayrılıp, Güneysu Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye binası çıkışında halkı selamlayan Erdoğan, helikopterle Trabzon'un Tonya ilçesindeki Erikbeli Yaylası'na gitti. Erdoğan, burada Suna Kepolu Ataman ve Atilla Ataman tarafından yapılan otelin açılış törenine katıldı. Törene Erdoğan'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile davetliler katıldı.

'KARADENİZ YAYLALARINA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her girişimcinin bu tür yerlere yönelik adımlar atmadığını belirterek, yaylada otel yatırımı yapan Atilla Ataman ve Suna Kepolu Ataman çiftini tebrik etti. Erdoğan, "Hakikaten bu yaylada tüm yaylara örnek olacak adım attılar. Şimdi yaylalarda örnek mi arıyorsunuz? İşte size örnek. Gelin, buraya bakın, öyle yapın. Yaylalar tarumar olmasın, bu güzellikler korunsun. Doğal gaz meselesi var. Doğal gazı da hallettiği zaman bu kurum çok daha güçlü olacak. Doğal gazla burada inanıyorum ki işleri daha kolay kılınacak. Devasa bir arazide bu yatırım çok önemli. Çok büyük yatırım. Buraya yarından itibaren müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Bizler de sadece Halk Bankası olarak değil bakanlıklar olarak sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burası Tonya'dan 25 kilometre. Saat olarak biraz fazla zaman alıyor. Buraya en kısa zamanda bir helikopter pisti yapılmalı. Havalimanından buraya helikopterle gelecek iş adamlarının olacağına inanıyorum. Bizde 2 helikopterin ineceği yer olsa helikopterle buraya inerdik. Bu bir işaret fişeğidir. Bunu vermiş olduk. Ulaştırma Bakanımız bu işlerin piri. Bunlar çok yüksek yatırım değil. Buraya helikopterle inmeye başladığımızda iş adamları 2-3 gününü burada geçirecekler. Bu adımları atmamız lazım" diye konuştu.

'12 AY ÇALIŞACAK'

Bu yıl turizmde patlama olacağını kaydeden Erdoğan, "Hamdolsun, şu anda 52 milyon turisti bu yıl ülkemizde ağırlıyoruz. Nereden nereye. Doğu Karadeniz şu an turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yayladaki konaklama başka olacak. Bizim Trabzon merkezde de otelleri artırmamız lazım. Valimiz ile bunları konuştuk. İnşallah oteller ne kadar artarsa turistler çok daha fazla Trabzon'a gelecek. Bu yayla evlerini gördükleri zaman durum çok daha farklı olacak. Burası 12 ay çalışacak. 12 olduğuna göre durum çok daha farklı olacaktır. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah bereketi bol olsun. Tüm turizmdeki girişimcilere burasının örnek olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua okunmasının ardından kurdele keserek, otelin açılışını gerçekleştirdi.