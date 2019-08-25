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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl turizmde patlama olacak (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

RESTORAN AÇILIŞINA KATILDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Araklı ilçesinde Arakale Restoranın açılışına katıldı.

RESTORAN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Araklı ilçesinde Arakale Restoranın açılışına katıldı. Beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Erdoğan, böyle güzel bir mekanda açılış gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisinde olduğunu söyledi. İşletmecilere de teşekkür eden Erdoğan, “Araklı’nın bu müstesna farklı güzel bir yerinde böyle güzel bir mekanın açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim. Bu vesileyle böyle bir yatırımı gerçekleştirmeleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Turizmin çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirdiği bu dönemde böyle bir mekanın, zaman zaman inanıyorumki bir çok buluşmalara evsahibi olacağı muhakkaktır. Bugün yine yayla turizminin örneği olan tesislerin açılışını yaptık” dedi. Erdoğan açılışın ardından restoranı gezdi.

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